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Факти / Світ

На Луганщині батько намагався згвалтувати 5-річну доньку

У Луганській області правоохоронці зафіксували факт розпусти щодо неповнолітньої дитини.

На Луганщині батько намагався згвалтувати 5-річну доньку

Перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив про випадок педофілії, який стався на Луганщині.

38 річний батько розбещував свою 5-річну доньку. До поліції звернулася мати постраждалої дитини, яка поскаржилася на дії батька.

Після звернення матері до поліції, батько сам добровільно з’явився та надав свідчення щодо своїх злочинних дій.

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Підозрюваний розповів, що побачив як донька лежала на ліжку, де він спить. Він хотів її вигнати, але вона не слухалася.

Чоловік поклав дитину на край ліжка та спробував вчинити акт сексуального насильства. Почувши скарги від дити, що їй боляче, він зупинився та одягнув доньку, наказавши піти погуляти на подвір’я.

Раніше Факти ICTV писали, що київські правоохоронці затримали громадянина Молдови, який розбещував малолітніх дівчат і знімав їх.

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