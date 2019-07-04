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На Одещине иностранец развращал детей и снимал с ними порно

Киевские правоохранители задержали гражданина Молдовы, который развращал малолетних девочек и снимал их.

Затриманий

Киевская местная прокуратура № 8 совместно с Киевским управлением Департамента киберполиции задержала 53-летнего гражданина Молдовы, который неоднократно развращал малолетних девочек и проводил фото- и видеосъемку с ними.

Злоумышленник живет в селе Грибовка (Одесская область), где сдавал жилье отдыхающим и входил в доверие к их детям.

После этого он приглашал девушек якобы поиграть. Тогда он заставлял их раздеться, склонял к совершению определенных действий, фотографировал.

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В квартире мужчины нашли фото и видеозаписи, подтверждающие его преступления.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по статьям по развратным действиям в отношении малолетних и изготовление и распространение материалов для взрослых.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

К слову, в Киеве двое нетрезвых мужчин изнасиловали бесчувственную девушку.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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