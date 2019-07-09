Росс Перо умер после пяти месяцев борьбы с лейкемией в возрасте 89 лет.

Американский бизнесмен Росс Перо был миллиардером, филантропом и бывшим независимым кандидатом в президенты США. Он пять месяцев боролся с лейкемией.

– В бизнесе и в жизни Росс был человеком честности и действия. Верный американский патриот и человек с редким видением, принципом и глубоким сочувствием. Он повлиял на жизнь бесчисленного количества людей через поддержку военных и ветеранов, – сказал представитель семьи Перо Джеймс Фуллер.

JUST IN: Family spokesman says H. Ross Perot, the Texas billionaire who twice ran for president, has died https://t.co/7SwJJe39KJpic.twitter.com/Fz5Vf7XXwl — Bloomberg (@business) 9 июля 2019 г.

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В Перо осталась жена Марго и пятеро детей с 16 внуками.

К слову, в Мексике в возрасте 54 лет умерла актриса Эдит Гонсалес, которая известна ролью в сериале Богатые тоже плачут.