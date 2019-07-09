Росс Перо помер після п’яти місяців боротьби з лейкемією у віці 89 років.
Американський бізнесмен Росс Перо був мільярдером, філантропом і колишнім незалежним кандидатом в президенти США. Він п’ять місяців боровся з лейкемією.
– У бізнесі і в житті Росс був людиною честі та благодійних вчинків. Вірний американський патріот і людина з рідкісним баченням, принципом і глибоким співчуттям.
Він вплинув на життя незліченної кількості людей через підтримку військових і ветеранів, – сказав представник сім’ї Перо Джеймс Фуллер.
JUST IN: Family spokesman says H. Ross Perot, the Texas billionaire who twice ran for president, has died https://t.co/7SwJJe39KJpic.twitter.com/Fz5Vf7XXwl
— Bloomberg (@business) 9 июля 2019 г.
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У Перо залишилася дружина Марго і п’ятеро дітей з 16 онуками.
До слова, в Мексиці у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.