Росс Перо помер після п’яти місяців боротьби з лейкемією у віці 89 років.

Американський бізнесмен Росс Перо був мільярдером, філантропом і колишнім незалежним кандидатом в президенти США. Він п’ять місяців боровся з лейкемією.

– У бізнесі і в житті Росс був людиною честі та благодійних вчинків. Вірний американський патріот і людина з рідкісним баченням, принципом і глибоким співчуттям.

Він вплинув на життя незліченної кількості людей через підтримку військових і ветеранів, – сказав представник сім’ї Перо Джеймс Фуллер.