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Помер американський мільярдер Росс Перо

Росс Перо помер після п’яти місяців боротьби з лейкемією у віці 89 років.

Помер американський мільярдер Росс Перо

Американський бізнесмен Росс Перо був мільярдером, філантропом і колишнім незалежним кандидатом в президенти США. Він п’ять місяців боровся з лейкемією.

– У бізнесі і в житті Росс був людиною честі та благодійних вчинків. Вірний американський патріот і людина з рідкісним баченням, принципом і глибоким співчуттям.

Він вплинув на життя незліченної кількості людей через підтримку військових і ветеранів, – сказав представник сім’ї Перо Джеймс Фуллер.

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У Перо залишилася дружина Марго і п’ятеро дітей з 16 онуками.

До слова, в Мексиці у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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