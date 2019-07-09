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В Гонконге остановили работу над законопроектом, из-за которого начались протесты

Проект закона, который бы разрешал экстрадицию подозреваемых в преступлениях в Китай, признали провальным.

Керрі Лем

Глава администрация Гонконга Кэрри Лэм признала проект закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в Китай провальным и объявила о его “смерти”.

В середине июня работа над законопроектом была приостановлена, однако протесты не прекратились.

– Все еще есть сомнения насчет того, будет ли правительство возобновлять работу над законопроектом. Таких планов нет. Законопроект мертв, – сказала Лэм.

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Однако глава администрации Гонконга не уточнила, убрали ли законопроект с рассмотрения парламента.

Напомним, протесты в Гонконге начались из-за рассмотрения в парламенте проекта закона, который позволяет выдавать подозреваемых в преступлениях граждан государствам, с которыми нет соглашения об экстрадиции.

Среди них числились Китай, Тайвань, Макао и другие.

Критики закона говорили о том, что он приведет к преследованию гражданских активистов, которые несогласны с политикой Китая.

Источник: South China Morning Post

Фото: Dreamstime

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