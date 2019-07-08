В Гонконге во время акции протеста произошли столкновения между полицией и активистами.

В Гонконге проходят протесты против закона об экстрадиции, во время которых произошли столкновения участников акции с полицией.

Столкновения начались из-за того, что протестующие попытались заблокировать движение транспорта на автомагистрали на улице Неттан роуд.

Правоохранители применили резиновые дубинки против участников акции. Как минимум пятерых человек задержали.

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По информации организаторов протеста, на улицы Гонконга вышли около 230 тыс. человек, однако полиция сообщает о том, что в акции протеста принимают участие около 56 тыс. человек.

К слову, в Гонконге отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции, из-за которого начались протесты.