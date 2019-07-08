PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Гонконге: между активистами и полицией произошли столкновения

В Гонконге во время акции протеста произошли столкновения между полицией и активистами.

Протесты в Гонконге: между активистами и полицией произошли столкновения

В Гонконге проходят протесты против закона об экстрадиции, во время которых произошли столкновения участников акции с полицией.

Столкновения начались из-за того, что протестующие попытались заблокировать движение транспорта на автомагистрали на улице Неттан роуд.

Правоохранители применили резиновые дубинки против участников акции. Как минимум пятерых человек задержали.

Читайте: Протесты в Гонконге: активисты ворвались в парламент

По информации организаторов протеста, на улицы Гонконга вышли около 230 тыс. человек, однако полиция сообщает о том, что в акции протеста принимают участие около 56 тыс. человек.

К слову, в Гонконге отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции, из-за которого начались протесты.

Источник: ВВС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты в Гонконге: власти страны отказались от скандального закона
Протесты в Гонконге: активисты ворвались в парламент
Дубинки и шумовые гранаты: в Гонконге протестуют против закона об экстрадиции
Вагоны разорвало: в метро Гонконга столкнулись два поезда
Мощный тайфун в Гонконге: 889 рейсов отменены, 362 человека пострадали
В Гонконге продали самый дорогой в мире виски
В Китае мать зарезала 12-летнюю дочь и перемолола в мясорубке
Увеличила грудь, лоб, глаза: китаянка сделала 30 операций ради парня
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка