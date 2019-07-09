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У Гонконзі зупинили роботу над законопроектом, через який почалися протести

Проект закону, який би дозволяв екстрадицію підозрюваних у злочинах в Китай, визнали провальним.

Керрі Лем

Глава адміністрація Гонконгу Керрі Лем визнала проект закону про екстрадицію підозрюваних у злочинах в Китай провальним і оголосила про його “смерть”.

У середині червня робота над законопроектом була припинена, проте протести не припинилися.

– Все ще є сумніви щодо того, чи буде уряд відновлювати роботу над законопроектом. Таких планів немає. Законопроект мертвий, – сказала Лем.

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Однак глава адміністрації Гонконгу не уточнила, чи прибрали законопроект з розгляду парламенту.

Нагадаємо, протести у Гонконзі почалися через розгляд в парламенті проекту закону, який дозволяє видавати підозрюваних у злочинах громадян державам, з якими немає угоди про екстрадицію.

Серед них значилися Китай, Тайвань, Макао та інші.

Критики закону говорили про те, що він призведе до переслідування громадських активістів, які незгодні з політикою Китаю.

Джерело: South China Morning Post

Фото: Dreamstime

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