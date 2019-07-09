Проект закону, який би дозволяв екстрадицію підозрюваних у злочинах в Китай, визнали провальним.
Глава адміністрація Гонконгу Керрі Лем визнала проект закону про екстрадицію підозрюваних у злочинах в Китай провальним і оголосила про його “смерть”.
У середині червня робота над законопроектом була припинена, проте протести не припинилися.
– Все ще є сумніви щодо того, чи буде уряд відновлювати роботу над законопроектом. Таких планів немає. Законопроект мертвий, – сказала Лем.
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Однак глава адміністрації Гонконгу не уточнила, чи прибрали законопроект з розгляду парламенту.
Нагадаємо, протести у Гонконзі почалися через розгляд в парламенті проекту закону, який дозволяє видавати підозрюваних у злочинах громадян державам, з якими немає угоди про екстрадицію.
Серед них значилися Китай, Тайвань, Макао та інші.
Критики закону говорили про те, що він призведе до переслідування громадських активістів, які незгодні з політикою Китаю.
Джерело: South China Morning Post