Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось Министерству обороны страны в $1,2 млн.
Американцы высказали возмущение относительно проведения военного парада ко Дню независимости США, потому что мероприятие проводилось на средства налогоплательщиков.
В общем празднование и проведения парада обошлось Министерству обороны страны в $1,2 млн.
В сумму входят расходы на транспортировку танков и боевых машин и демонстрационные полеты истребителей.
Читайте: На День независимости США Трампу прислали ржавые танки без пушек
Средства для проведения зрелищ выделили из бюджета военных служб.
Напомним, пользователи соцсетей смеются над выступлением Дональда Трампа. В речи ко Дню независимости США он заявил, что американцы захватывали аэропорты в XVIII веке.
Источник: CBS