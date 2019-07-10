Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось Министерству обороны страны в $1,2 млн.

Американцы высказали возмущение относительно проведения военного парада ко Дню независимости США, потому что мероприятие проводилось на средства налогоплательщиков.

В общем празднование и проведения парада обошлось Министерству обороны страны в $1,2 млн.

В сумму входят расходы на транспортировку танков и боевых машин и демонстрационные полеты истребителей.

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Средства для проведения зрелищ выделили из бюджета военных служб.

Напомним, пользователи соцсетей смеются над выступлением Дональда Трампа. В речи ко Дню независимости США он заявил, что американцы захватывали аэропорты в XVIII веке.

Источник: CBS