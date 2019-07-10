Святкування Дня незалежності США 4 липня обійшлося Міністерству оборони країни в $1,2 млн.

Американці висловили обурення щодо проведення військового параду до Дня незалежності США, бо захід відбувався на кошти платників податків.

Загалом святкування та проведення параду обійшлося Міністерству оборони країни в $1,2 млн.

У суму входять витрати на транспортування танків і бойових машин та демонстраційні польоти винищувачів.

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Кошти для проведення видовищ виділили з бюджету військових служб.

Нагадаємо, користувачі соцмереж сміються з виступу Дональда Трампа. У промові до Дня незалежності США він заявив, що американці захоплювали аеропорти у XVIII столітті.

Джерело: CBS