PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Платники податків обурені: Пентагон оприлюднив витрати на військовий парад

Святкування Дня незалежності США 4 липня обійшлося Міністерству оборони країни в $1,2 млн.

Платники податків обурені: Пентагон оприлюднив витрати на військовий парад

Американці висловили обурення щодо проведення військового параду до Дня незалежності США, бо захід відбувався на кошти платників податків.

Загалом святкування та проведення параду обійшлося Міністерству оборони країни в $1,2 млн.

У суму входять витрати на транспортування танків і бойових машин та демонстраційні польоти винищувачів.

ЧитайтеНа День незалежності США Трампу прислали іржаві танки без гармат

Кошти для проведення видовищ виділили з бюджету військових служб.

Нагадаємо, користувачі соцмереж сміються з виступу Дональда Трампа. У промові до Дня незалежності США він заявив, що американці захоплювали аеропорти у XVIII столітті.

Джерело: CBS

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка