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Оговорка Трампа о захвате аэропортов в 18 веке породила волну мемов

Пользователи соцсетей смеются над выступлением Дональда Трампа. В своей речи ко Дню независимости США он заявил, что американцы захватывали аэропорты в XVIII веке.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил с торжественной речью на праздновании Дня независимости в Вашингтоне. Он заявил, что американские солдаты, сражаясь за независимость, захватывали аэропорты еще в 1775 году.

Но в это время не было ни аэропортов, ни даже братьев Райт, которые сконструировали первый в мире самолет. Это произошло лишь в начале ХХ века.

Ошибка Трампа стала поводом для новой волны мемов в Twitter. Пользователи начали делать фото, где объединили исторический и современный контекст.

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