На Елисейских полях в Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии.
Ко Дню взятия Бастилии в Париже состоялся военный парад, который принимал президент и верховный главнокомандующий Франции Эмманюэль Макрон.
В параде приняли участие около более 4 тыс. военных, 196 автомобилей, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.
Центром Парижа прошли военные из Европейской инициативы военного вмешательства, созданной 10 европейскими странами.
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На трибуне вместе с Макроном за парадом наблюдали канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Пилоты выпустили над Елисейскими полями полоски дыма, окрашенного в цвета флага Франции, а изобретатель Фрэнки Запата шокировал публику, пролетев над Парижем на собственной разработке – ховерборде Flyboard Air.
Кстати, праздник День взятия Бастилии отмечают с 1790 года.
Источник: France24