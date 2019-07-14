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Факты / Мир

Военный парад и летающая платформа: как прошел День взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии.

День взяття Бастилії

Ко Дню взятия Бастилии в Париже состоялся военный парад, который принимал президент и верховный главнокомандующий Франции Эмманюэль Макрон.

В параде приняли участие около более 4 тыс. военных, 196 автомобилей, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

Центром Парижа прошли военные из Европейской инициативы военного вмешательства, созданной 10 европейскими странами.

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На трибуне вместе с Макроном за парадом наблюдали канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Пилоты выпустили над Елисейскими полями полоски дыма, окрашенного в цвета флага Франции, а изобретатель Фрэнки Запата шокировал публику, пролетев над Парижем на собственной разработке – ховерборде Flyboard Air.

 

Кстати, праздник День взятия Бастилии отмечают с 1790 года.

Источник: France24

Фото: Dreamstime

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