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Макрон поручил создать во Франции космические войска

Во Франции создадут космические войска, об этом заявил президент страны Эмануэль Макрона.

Большое космическое командование будет обеспечивать развитие и укрепление космического потенциала Франции. По словам Макрона, это вопрос национальной безопасности.

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Главная задача космических войск – защита спутников, через которые проходит огромное количество информации и обеспечивают связь и геолокацию. Согласно плану военных расходов, Франция направит на оборону в космосе более 3,5 миллиарда евро.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с главой РФ Владимиром Путиным о следующей встрече, во время которой планирует обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

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