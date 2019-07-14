PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Військовий парад та літаюча платформа: як пройшов День взяття Бастилії

На Єлисейських полях у Парижі 14 липня відбувся традиційний військовий парад на честь Дня взяття Бастилії.

День взяття Бастилії

До Дня взяття Бастилії у Парижі відбувся військовий парад, який приймав президент і верховний головнокомандувач Франції Еммануель Макрон.

У параді взяли участь близько понад 4 тис. військових, 196 автомобілів, 237 коней, 69 літаків і 39 вертольотів.

Центром Парижа пройшли військові з Європейської ініціативи військового втручання, створеної 10 європейськими країнами.

Читайте: Макрон доручив створити у Франції космічні війська

На трибуні разом із Макрона за парадом спостерігали канцлер Німеччини Ангела Меркель, генсек НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Пілоти випустили над Єлисейськими полями смужки диму, пофарбованого в кольори прапора Франції, а винахідник Френкі Запата шокував публіку, пролетівши над Парижем на власній розробці – ховерборді Flyboard Air.

 

До речі, свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.

Джерело: France24

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка