На Єлисейських полях у Парижі 14 липня відбувся традиційний військовий парад на честь Дня взяття Бастилії.

До Дня взяття Бастилії у Парижі відбувся військовий парад, який приймав президент і верховний головнокомандувач Франції Еммануель Макрон.

У параді взяли участь близько понад 4 тис. військових, 196 автомобілів, 237 коней, 69 літаків і 39 вертольотів.

Центром Парижа пройшли військові з Європейської ініціативи військового втручання, створеної 10 європейськими країнами.

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На трибуні разом із Макрона за парадом спостерігали канцлер Німеччини Ангела Меркель, генсек НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Пілоти випустили над Єлисейськими полями смужки диму, пофарбованого в кольори прапора Франції, а винахідник Френкі Запата шокував публіку, пролетівши над Парижем на власній розробці – ховерборді Flyboard Air.

До речі, свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.

Джерело: France24