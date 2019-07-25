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Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет.

Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в больнице в возрасте 92 лет. Ранее его госпитализировали из-за тяжелой болезни.

Беджи Каид Эс-Себси первый свободно избранный президент Туниса. Он занял пост главы государства в 2014 году.

Читайте: Умер американский миллиардер Росс Перо

Напомним, нидерландский актер Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах умер в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Источник: Администрация президента Туниса

Фото: Getty Images

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