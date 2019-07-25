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Помер президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі

Президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер у віці 92 років.

Помер президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі

Президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер в лікарні у віці 92 років. Раніше його госпіталізували через важку хворобу.

Беджі Каїд Ес-Себсі перший вільно обраний президент Тунісу. Він зайняв пост глави держави в 2014 році.

Читайте: Помер американський мільярдер Росс Перо

Нагадаємо, нідерландський актор Рутгер Гауер, відомий своїми ролями в культових голлівудських фільмах помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.

Джерело: Адміністрація президента Туніса

Фото: Getty Images

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