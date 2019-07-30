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Факты / Мир / Россия

Путина не хотят президентом после 2024-го почти 40% россиян

По результатам опроса Левада-центра, Владимира Путна не желают видеть президентом РФ после 2024 года 38% россиян.

Володимир Путін

Левада-центр провел 18-24 июля опрос россиян. У них спросили, желают ли они видеть Путина президентом после 2024 года.

По его данным, большинство респондентов – 54% – ответили утвердительно, хотя еще в августе 2017 года таких было 67%.

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В тоже время доля россиян, которые не видят Путина президентом в дальнейшем, только растет: сейчас таких 38%, а почти два года назад было 18%.

Смотрите видео: Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом в 2024 году

Напомним, во время выборов в марте 2018 года Владимира Путина переизбрали на четвертый срок. Он больше не имеет права баллотироваться, однако, по данным СМИ, в Кремле уже рассматривают варианты для сохранения его власти после 2024 года.

Источник: Левада-центр

Фото: Dreamstime

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