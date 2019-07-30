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Путіна не хочуть президентом після 2024-го майже 40% росіян

За результатами опитування Левада-центру, Володимира Путна не бажають бачити президентом РФ після 2024 року 38% росіян.

Володимир Путін

Левада-центр провів 18-24 липня опитування росіян. У них запитали, чи хочуть вони бачити Путіна президентом після 2024 року.

За його даними, більшість респондентів – 54% – відповіли ствердно, хоча ще у серпні 2017 року таких було 67%.

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Водночас частка росіян, які не бачать Путіна президентом у подальшому, тільки зростає: зараз таких 38%, а майже два роки тому було 18%.

Дивіться відео: Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом у 2024 році

Нагадаємо, під час виборів у березні 2018 року Володимира Путіна переобрали на четвертий термін. Він більше не має права балотуватися, однак, за даними ЗМІ, у Кремлі вже розглядають варіанти для збереження його влади після 2024 року.

Джерело: Левада-центр

Фото: Dreamstime

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