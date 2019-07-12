Владимир Путин планирует остаться при власти после окончания его президентских полномочий в 2024 году путем проведения парламентской реформы.

Публично Путин даже не намекал на такие планы, но помощники и советники работают над тем, чтобы продлить его правление, утверждают источники.

По их данным, в 2021 году, то есть за три года до окончания президентского срока, в РФ может пройти парламентская реформа, которая позволит хозяину Кремля сохранить контроль над нижней палатой Госдумы, остаться премьером с расширенными полномочиями и лидером партии Единая Россия.

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Для этого долю депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, могут снизить с 50% до 25%, а 75% будут избирать по одномандатным округам.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.