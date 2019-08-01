Власти Шри-Ланки отменили оплату за получение визы, теперь по прибытию в аэропорт виза на срок до 30 дней будет бесплатной.
С 1 августа 2019 года правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для Украины. Теперь получения визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.
Ранее украинцы платили за визу в аэропорту примерно $40.
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Оплату за визу отменили на следующие шесть месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.
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