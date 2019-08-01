PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Шри-Ланка отменила плату за визу для граждан Украины

Власти Шри-Ланки отменили оплату за получение визы, теперь по прибытию в аэропорт виза на срок до 30 дней будет бесплатной.

Шри-Ланка отменила плату за визу для граждан Украины

С 1 августа 2019 года правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для Украины. Теперь получения визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы платили за визу в аэропорту примерно $40.

Читайте: Все, что нужно знать об отдыхе в Турции: регионы, гостиницы, экскурсии

Оплату за визу отменили на следующие шесть месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.

Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Португалии.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина открывает 18 визовых центров по миру (СПИСОК)
Поляки собрали 4,5 млн грн для семьи украинца, умершего на заработках
Как получить туристическую визу в США: документы, собеседование, стоимость
Весовой контроль трассы Киев – Одесса: нормы и как рассчитывают штраф
От 4 до 5 тыс. за порцию. В Украине заработала первая змеиная ферма
Апероль, шашлык, вино и десерты: чем угощали в штабе Петра Порошенко
Переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре – Герус
Парламентские модели в мире: особенности и какая из них подходит Украине
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка