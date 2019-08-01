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Факти / Світ

Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України

Влада Шрі-Ланки скасувала оплату за отримання візи, тепер по прибуттю в аеропорт віза на термін до 30 днів буде безкоштовною.

Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України

З 1 серпня 2019 року уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і Україна. Тепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним.

Раніше українці платили за візу в аеропорту приблизно $40.

Читайте: Все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині: регіони, готелі, екскурсії

Оплату за візу скасували на наступні шість місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.

Раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про відпочинок в Португалії.

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