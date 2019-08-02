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Факты / Мир

США выходят из договора с РФ о ликвидации ракет, который сдерживал ядерную войну

США официально выходят из соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности, которое действовало между Россией и Америкой более 30 лет.

Ракети

2 августа США официально выходят из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение между США и СССР действовало более 30 лет.

Этот документ был одним из ключевых договоров Холодной войны, который сдерживал угрозу ядерной войны в мире.

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Напомним, что соглашение между США и СССР было подписано 8 декабря 1987 года в ходе встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Этот документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений – все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности (с радиусом действия 500 до 5000 км). Также было достигнуто соглашение не производить, не испытывать такие ракеты в будущем.

Источник: ВВС

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