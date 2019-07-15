PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В зоне досягаемости Берлин. Россия разместила новую ядерную ракетную систему

Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее – в зоне досягаемости Берлина, Франкфурта и Мюнхена.

В зоне досягаемости Берлин. Россия разместила новую ядерную ракетную систему

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разработала ядерное оружие и разместила его – в зоне досягаемости Германии.

Он не назвал точного размещения оружия, однако подчеркнул, что это передвижная ракетная система, которую легко скрыть от систем слежения.

Столтенберг считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте: Столтенберг: НАТО готовит ответ на выход РФ из ДРСМД

– В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате чего мир станет менее стабильным для всех нас.

Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти эту договоренность, – отметил Генсек Североатлантического альянса.

Напомним, между НАТО и Российской Федерацией есть фундаментальные разногласия по конфликту на Донбассе и ситуации с военнопленными украинскими моряками, которых удерживают в Москве.

Источник: Deutsche Welle

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Безопасность на Донбассе и освобождение моряков – о чем говорили на заседании Совета НАТО-Россия
Столтенберг: НАТО готовит ответ на выход РФ из ДРСМД
Россия стала угрозой для НАТО – Столтенберг
С шутками и приподнятым настроением: как прошел первый зарубежный визит Зеленского
На киберзащиту и командование – НАТО выделит Украине €40 млн
Впервые за несколько десятилетий: НАТО меняет военную стратегию
Ответ Москвы на планы НАТО в Керченском проливе
НАТО может усилить присутствие в Черном море – Столтенберг
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка