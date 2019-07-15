Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее – в зоне досягаемости Берлина, Франкфурта и Мюнхена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разработала ядерное оружие и разместила его – в зоне досягаемости Германии.

Он не назвал точного размещения оружия, однако подчеркнул, что это передвижная ракетная система, которую легко скрыть от систем слежения.

Столтенберг считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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– В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате чего мир станет менее стабильным для всех нас. Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти эту договоренность, – отметил Генсек Североатлантического альянса.

Напомним, между НАТО и Российской Федерацией есть фундаментальные разногласия по конфликту на Донбассе и ситуации с военнопленными украинскими моряками, которых удерживают в Москве.