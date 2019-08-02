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США виходять з договору з РФ про ліквідацію ракет, який стримував ядерну війну

США офіційно виходять з угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, яка діяла між Росією та Америкою понад 30 років.

Ракети

2 серпня США офіційно виходять з договору з РФ про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Вона була одним з ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерної війни у світі.

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Нагадаємо, що угода між США та СРСР була підписана 8 грудня 1987 року під час зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Цей документ вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь – усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км). Також була досягнута згода не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому.

Джерело: ВВС

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