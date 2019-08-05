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Факты / Мир

Турция проведет антитеррористическую операцию в Сирии

Турция планирует провести новую антитеррористическую операцию на востоке Сирии.

Сирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по проведению новой антитеррористической операции в районе Сирии, который контролируют курды.

Планируется, что турецкие войска войдут на восток от реки Евфрат.

– Мы сообщили России и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну, – сказал Эрдоган.

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Такие действия Турции обусловлены провокациями и обстрелами приграничных населенных пунктов с территории Сирии.

Кроме того, страна может начать операцию против сирийских курдов в Манбидже, если США не выведут их.

К слову, из-за авиаударов в Сирии погибли более 100 мирных жителей.

Источник: Anadolu

Фото: Dreamstime

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