Турция планирует провести новую антитеррористическую операцию на востоке Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по проведению новой антитеррористической операции в районе Сирии, который контролируют курды.
Планируется, что турецкие войска войдут на восток от реки Евфрат.
– Мы сообщили России и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну, – сказал Эрдоган.
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Такие действия Турции обусловлены провокациями и обстрелами приграничных населенных пунктов с территории Сирии.
Кроме того, страна может начать операцию против сирийских курдов в Манбидже, если США не выведут их.
К слову, из-за авиаударов в Сирии погибли более 100 мирных жителей.
Источник: Anadolu