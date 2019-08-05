Туреччина планує провести нову антитерористичну операцію на сході Сирії.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани щодо проведення нової антитерористичної операції в районі Сирії, який контролюють курди.
Планується, що турецькі війська увійдуть на схід від річки Євфрат.
– Ми повідомили Росії і США про це. Ми не можемо дотримуватися тиші перед нападами на нашу країну, – сказав Ердоган.
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Такі дії Туреччини зумовлені провокаціями та обстрілами прикордонних населених пунктів з території Сирії.
Крім того, країна може почати операцію проти сирійських курдів у Манбіджі, якщо США не виведуть їх.
До слова, через авіаудари у Сирії загинули понад 100 мирних жителів.
Джерело: Anadolu
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