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Факти / Світ

Туреччина проведе антитерористичну операцію у Сирії

Туреччина планує провести нову антитерористичну операцію на сході Сирії.

Сирія

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани щодо проведення нової антитерористичної операції в районі Сирії, який контролюють курди.

Планується, що турецькі війська увійдуть на схід від річки Євфрат.

– Ми повідомили Росії і США про це. Ми не можемо дотримуватися тиші перед нападами на нашу країну, – сказав Ердоган.

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Такі дії Туреччини зумовлені провокаціями та обстрілами прикордонних населених пунктів з території Сирії.

Крім того, країна може почати операцію проти сирійських курдів у Манбіджі, якщо США не виведуть їх.

До слова, через авіаудари у Сирії загинули понад 100 мирних жителів.

Джерело: Anadolu

Фото: Dreamstime

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