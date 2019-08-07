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Факты / Мир

В Киргизии спецназ начал штурм дома третьего президента страны

Бойцы спецназа начали штурм дома третьего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Зброя

В селе Кой-Таш (Киргизия) в дом третьего президента страны Алмазбека Атамбаева прибыли бойцы спецназа.

Во дворе дома находятся вооруженные спецназовцы в масках. Очевидцы слышали звуки, похожие на выстрелы.

Были ранены не менее двух человек. О характере ранений и обстоятельствах, при которых они их получили, не сообщается.

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Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в Министерство внутренних дел по расследованию незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году, однако он ни разу не пришел.

МВД Киргизии пока не давало комментариев касательно ситуации.

К слову, в Житомирской области на взятке в $1,5 млн задержали двух чиновников.

Источник: Радио Азаттык

Видео: AKIpress news

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