Бойцы спецназа начали штурм дома третьего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
В селе Кой-Таш (Киргизия) в дом третьего президента страны Алмазбека Атамбаева прибыли бойцы спецназа.
Во дворе дома находятся вооруженные спецназовцы в масках. Очевидцы слышали звуки, похожие на выстрелы.
Были ранены не менее двух человек. О характере ранений и обстоятельствах, при которых они их получили, не сообщается.
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Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в Министерство внутренних дел по расследованию незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году, однако он ни разу не пришел.
МВД Киргизии пока не давало комментариев касательно ситуации.
К слову, в Житомирской области на взятке в $1,5 млн задержали двух чиновников.
Источник: Радио Азаттык
Видео: AKIpress news