Бійці спецназу почали штурм будинку третього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

В селі Кой-Таш (Киргизстан) в дім третього президента країни Алмазбека Атамбаєва прибули бійці спецназу.

У дворі дому знаходяться озброєні спецпризначенці у масках. Очевидці чули звуки, схожі на постріли.

Було поранено щонайменше двох осіб. Про характер поранень та обставин, за яких вони їх отримали, не повідомляється.

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що спецпризначенцям вдалося захопити Атамбаєва.

Проте його адвокат Сергій Слєсарєв стверджує, що третій президент Киргизстану покинув дім і знаходиться у безпечному місці.

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Алмазбека Атамбаєва тричі викликали на допит у Міністерство внутрішніх справ щодо розслідування незаконного звільнення Азіза Батукаєва у 2013 році, проте він жодного разу не прийшов.

МВС Киргизстану наразі не давало коментарів щодо ситуації.

До слова, у Житомирській області на хабарі у $1,5 млн затримали двох чиновників.

Джерело: Радио Азаттык

Відео: AKIpress news