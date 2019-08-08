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Факты / Мир

Штурм дома Атамбаева: третий президент Киргизии сдался

Третий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил сдаться сотрудникам спецназа.

Алмазбек Атамбаев

Во время повторного штурма дома Алмазбека Атамбаева, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать третьего президента Киргизии.

– Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов, – говорится в сообщении штаба третьего президента Киргизии.

Вместе с президентом вывезли и нескольких его соратников. Известно, что среди них находится экс-глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

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Сотрудникам спецназа потребовалось около суток для того, чтобы задержать Атамбаева.

За это время они осуществили несколько попыток штурма его резиденции, в которых задействовали несколько тысяч сотрудников полиции и бойцов спецназа.

Напомним, днем 8 июня спецназ начал повторный штурм дома Алмазбека Атамбаева.

Источник: ТАСС

Фото: Getty Images

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