Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы до 26 августа.
Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО.
Решение было принято во время выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека в Госкомитет нацбезопасности.
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Суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа.
Напомним, 8 августа во время повторного штурма дома Атамбаева, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать третьего президента Киргизии.
Его подозревают в причастности к коррупционным схемам, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других нарушениях закона.