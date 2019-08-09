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Атамбаева поместили в СИЗО – адвокат

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы до 26 августа.

атамбаев

Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО.

Решение было принято во время выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека в Госкомитет нацбезопасности.

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Суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа.

Напомним, 8 августа во время повторного штурма дома Атамбаева, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать третьего президента Киргизии.

Его подозревают в причастности к коррупционным схемам, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других нарушениях закона.

Источник: Интерфакс-Украина

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