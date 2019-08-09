PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Конгресс США получил данные о сделках Трампа с россиянами – WSJ

Несколько банков передали комитетам Конгресса США данные, которые касаются россиян и их связи с президентом США Дональдом Трампом.

Конгресс США получил данные о сделках Трампа с россиянами – WSJ

Конгресс США получил от данные от нескольких крупных банков, касающиеся россиян, которые могли вести дела с Дональдом Трампом, его семьей или компаниями.

Данные Конгрессу предоставили Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Читайте: Сговора с Трампом не было: Мюллер про влияние РФ на выборы в США

Ранее глава США подал несколько исков, чтобы ограничить доступ к своим счетам в банках и налоговым выпискам.

К слову, Трампу после того, как он оставит пост главы государства, могут выдвинуть обвинение в препятствовании правосудию.

Источник: The Wall Street Journal

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Победить на выборах через Facebook: как соцсети манипулируют пользователями
США временно приостановили выделение международной помощи
В США конная полиция провела афроамериканца на веревке по улице
Тревожные звоночки: что предусматривает закон об ограничении продажи оружия в США
В США огласили приговор отправителю бомб политикам
Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц
Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США
Стрельба в США: террорист купил автомат в интернете
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка