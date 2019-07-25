Президенту США Дональду Трампу после того, как он оставит пост главы государства, могут выдвинуть обвинение в препятствовании правосудию.

Против Дональда Трампа может быть открыто уголовное дело после того, как он покинет пост президента США.

Об этом в Палате представителей Конгресса заявил бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы США в 2016 году.

Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией.

– Мы не пришли к решению относительно того, совершил ли президент преступление. Президент не был оправдан за действия, которые он якобы совершил, – сказал спецпрокурор.

Он добавил, что у них не было достаточных доказательств, чтобы обвинить должностных лиц кампании Трампа в сговоре с россиянами.

– В течение своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы являются одними из самых серьезных, – добавил он.

При этом он уверен, что РФ вновь попытается вмешаться в выборы США в 2020 году.

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В своих показаниях Мюллер отметил, что Трамп не всегда правдив и осудил его поддержку публикации WikiLeaks взломанных демократических писем в 2016 году.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала слушания Мюллера победой демократов, но отклонила призывы начать процедуру импичмента против президента, заявив, что процесс преждевременен.

Напомним, что в марте 2019 года в Конгрессе США начали расследование касательно возможных случаев злоупотребления властью Дональдом Трампом.