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Трамп и Макрон хотят вернуть Россию в G7 – CNN

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7.

Дональд Трамп

Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президент Франции Эммануэля Макрона, во время которого обсуждали восстановление формата Большой восьмерки.

Макрон предложил Трампу пригласить Россию на саммит на саммит G7 в 2020 году, а глава США поддержал эту идею.

Соответствующий вопрос планируют поднять во время встречи Большой семерки, которая состоится на выходных.

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Пока неизвестно, реально ли вернуть Россию и возобновить формат G8.

РФ выгнали из Большой восьмерки из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

К слову, 38% россиян не желают видеть Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.

Источник: CNN

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