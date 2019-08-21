Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7.
Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президент Франции Эммануэля Макрона, во время которого обсуждали восстановление формата Большой восьмерки.
Макрон предложил Трампу пригласить Россию на саммит на саммит G7 в 2020 году, а глава США поддержал эту идею.
Соответствующий вопрос планируют поднять во время встречи Большой семерки, которая состоится на выходных.
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Пока неизвестно, реально ли вернуть Россию и возобновить формат G8.
РФ выгнали из Большой восьмерки из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году.
К слову, 38% россиян не желают видеть Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.