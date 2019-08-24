Саммит Большой семерки состоится во Франции 24 августа. Все, что нужно знать, – читайте на Фактах ICTV.

Лидеры Большой семерки собрались во французском городе Биарриц для проведения саммита, который будет проходить в течение трех дней – 24, 25 и 26 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретит глав государств, после чего состоится неформальный ужин.

Начнется саммит в 20.30 по киевскому времени.

Что такое G7 (Большая семерка) и для чего она собирается

Саммит большой семерки – это встреча лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии. Главы этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Согласно нынешней программы, 25 августа встреча начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны, а также глобальной экономике, экономическому росту и торговли.

Лидеры особое внимание уделят Украине, ситуации в Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.

Также ранее стало известно, что среди тем для обсуждения будут их отношения с Россией, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и екскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Россия и Большая семерка

До 2014 года Российская Федерация входила в состав Большой восьмерки. Однако ее исключили в 2014 году после аннексии Крыма.

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Возможное возвращение России в состав G7

Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает возвращение России в состав G8. Кроме того, журналисты сообщали, что во время телефонного разговора Эммануэль Макрон предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, а глава США поддержал эту идею.

Однако позже Эммануэль Макрон заявил, что Россия не вернется в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины.

Федеральный канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщили, что не видят возможности вернуть Россию в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины.

Со своей стороны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что Канада выступает против возвращения России в G8.

Почему важно не допустить возвращения России в состав Большой восьмерки

По мнению главы европейской Совета Дональда Туска, возвращение России в состав Большой восьмерки недопустимо, поскольку сохраняется причина, по которой она была исключена – аннексия Крыма.

Дональд Туск отметил, что вместо России на следующий саммит G7 в 2020 году лучше и целесообразнее будет пригласить Украину в качестве гостя.