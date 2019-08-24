Президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что на саммит G7 целесообразнее пригласить Украину, а не Россию.

Дональд Туск накануне саммита G7 сообщил, что возвращение России в состав Большой восьмерки недопустимо, поскольку сохраняется причина, по которой она была исключена.

Когда речь идет о том, приглашать Россию или нет, я бы хотел сказать следующее. Первое – причина, по которой Россия не была приглашена в 2014 году, все еще сохраняется (аннексия Крыма – Ред.). Более того, есть и еще одна – недавняя провокация РФ в Азовском море, – сказал Туск.

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Президент Европейского Совета также добавил, что он будет пытаться убедить своих собеседников, что на следующую встречу Большой семерки лучше пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Будет лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующую встречу Большой семерки, чтобы услышать мнение нового президента. Я говорил с ним два дня назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован, – заявил Туск.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Канада выступает против возвращения РФ в G7.