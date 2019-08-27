Россия не может вернуться в состав Большой семерки из-за действий в Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита Большой семерки заявил, что агрессия России в Украине не позволяет ей вернуться в состав G7.

По словам Трюдо, G7 – это собрание стран-единомышленников, которые положительно влияют на мировую экономику.

– Действия России в Украине и других странах дают понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников, – сказал он.

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Однако он отметил, что если главу РФ Владимира Путина пригласят на саммит G7 в США, то он не будет избегать общения с ним.

– На мировых саммитах я никогда не обходил стороной столы, за которыми сидел Путин. У меня были с ним личные беседы, во время которых я аргументировал ему опасения Канады относительно действий России на международной арене, – подытожил премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путина возможно пригласят на следующую встречу Большой семерки в качестве гостя.