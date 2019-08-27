Росія не може повернутися до складу Великої сімки через дії в Україні.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо за підсумками саміту Великої сімки заявив, що агресія Росії в Україні не дозволяє їй повернутися до складу G7.

За словами Трюдо, G7 – це група країн-однодумців, яка позитивно впливає на світову економіку.

– Дії Росії в Україні та інших країнах дають зрозуміти, що вона не може бути партнером цієї групи країн-однодумців, – сказав він.

Читайте: Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своєму гольф-клубі

Однак він зазначив, що якщо президента РФ Володимира Путіна запросять на саміт G7 в США, то він не буде уникати спілкування з ним.

– На світових самітах я ніколи не обходив стороною столи, за якими сидів Путін. У мене були з ним особисті бесіди, під час яких я аргументував йому побоювання Канади щодо дій Росії на міжнародній арені, – підсумував прем’єр.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіна можливо запросять на наступну зустріч Великої сімки як гостя.