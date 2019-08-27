19 августа на лазурном берегу Франции в своей летней резиденции Эммануэль Макрон с женой принимал российского президента Владимира Путина. Он – один. Уже 5 лет как холостяк – он дарит первой леди Франции цветы и обменивается с ней комплиментами. Макрон прерывает их общение, схватив жену за руку. И невзначай делает ей больно – Бриджит травмировала ее на днях, во время прогулки на яхте.

Президенты лицом к лицу общались более 4 часов. Результаты встречи остались неизвестными, но их тональность была понятна еще в самом начале.

– Я думаю обо всем, что произошло за последние десятилетия, что могло отдалить нас друг от друга. Я знаю, что Россия – европейская страна до глубины души. И мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока, – отметил Эммануэль Макрон.

Макрон почти процитировал экс-президента Шарля де Голля, который во времена холодной войны заигрывал с Москвой. А, возможно, Макрона к России склонил другой опальный экс-президент Саркози, с которым он близко общается. Сам Николя часто ездит на российские деньги в Москву.

Российские обозреватели говорят, что таким счастливым Путина, как во Франции, не видели еще с прошлого года, когда на международном саммите он братался с саудовским принцем. Несколько затмила прием Путина критика Макрона разгона протестов в России, но этот эпизод убрали с официальной стенограммы на сайте российского президента, чтобы не портить положительный образ.

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Бывший посол Франции в России Клод Бланшмесон успокаивает: комплименты Макрона в адрес Путина не более чем дипломатический протокол. Все бы ничего, но Макрон заговорил о возможности возвращения России в элитный клуб ведущих стран мира – формата Большой восьмерки. Оттуда Россию выгнали после аннексии Крыма 5 лет назад.

Этим летом Макрон уже открыл дверь российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Хотя Москва не остановила своей агрессии против Украины. Пойдет ли он на уступки Москве дальше? По мнению политолога Евгения Магды, все зависит от того, поддержат ли Францию ​​другие геополитические игроки.

Пока ситуация склоняется не в нашу пользу. Сейчас идею возвращения Москвы в Большую восьмерку поддержал президент США Дональд Трамп. Давно выступает на стороне Москвы Италия. Сейчас Рим переживает политический кризис, в результате которогок власти в стране может прийти еще более пророссийская партия.

Если парламенту в Италии не удастся сформировать новую коалицию, то в стране будут перевыборы. По опросам, более трети голосов получает союз правых политиков – скандального министра внутренних дел, ультраправого друга Путина Матео Сальвини и Сильвио Берлускони. И это притом, что итальянские СМИ обнародовали доказательства финансирования партии Сальвини Кремлем.

Тверды в своих позициях по России Канада, Великобритания и Германия. Они против возвращения Москвы в Большую восьмерку.

Вернут ли Россию в G8

Кремль тем временем вновь разыгрывает карту украинских пленных. СМИ пишут о вероятности возвращения в Украину моряков, задержанных в прошлом году в Керченском проливе. О прогрессе намекнул и Владимир Путин. В украинском МИД подтвердили, что идут переговоры об освобождении пленных в обмен на возвращение Москвы в Большую восьмерку. Но, возможно, это блеф. Подобные заявления звучали также тогда, когда возвращали российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Более того, бывший представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный убежден: вскоре с России могут снять большинство санкций. Без уступок по Крыму и Донбассу.

После сообщений о возможном возвращении России в Большую восьмерку, украинский президент провел несколько телефонных переговоров с западными союзниками. Руководители Великобритании, Канады и ЕС заверили его в поддержке. В ближайшие недели украинский и российский президенты могут встретиться лицом к лицу – впервые после избрания Зеленского президентом. Новые переговоры в нормандском формате анонсировал президент Франции. Этих встреч не было уже три года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сейчас не видит возможности для возвращения России в Большую восьмерку.