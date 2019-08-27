19 серпня на лазуровому березі Франції у своїй літній резиденції Емануель Макрон із дружиною приймав російського президента Володимира Путіна. Він – один. Уже 5 років як холостяк – він дарує першій леді Франції квіти і обмінюється з нею компліментами. Макрон перериває їх спілкування, схопивши дружини за руку. І ненароком робить їй боляче – Бріджит травмувала її днями, під час прогулянки на яхті.

Президенти віч-на-віч спілкувались більше 4 годин. Результати зустрічі залишились невідомими, але їх тональність була зрозуміла ще на самому початку.

– Я думаю про все те, що сталось за останні десятиліття, що могло віддалити нас один від одного. Я знаю, що Росія– європейська країна до глибини душі. І ми віримо в Європу, яка простягається від Лісабона до Владивостока, – зазначив Емануель Макрон.

Макрон майже процитував екс-президента Шарля де Голя, який в часи холодної війни загравав з Москвою. А, можливо, Макрона до Росії схилив інший опальний екс-президент Саркозі, з яким він близько спілкується. Сам Ніколя часто їздить на російські гроші в Москву.

Російські оглядачі кажуть, що таким щасливим Путіна, як у Франції, не бачили ще з минулого року, коли на міжнародному саміті він братався з саудівським принцом. Дещо затьмарила прийом Путіна критика Макрона щодо розгону протестів в Росії, але цей епізод прибрали з офіційної стенограми на сайті російського президента аби не псувати позитивний образ.

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Колишній посол Франції у Росії Клод Бланшмесон заспокоює: компліменти Макрона на адресу Путіна не більше ніж дипломатичний протокол. Усе б нічого, та Макрон заговорив про можливість повернення Росії до елітного клубу провідних країн світу – формату Великої вісімки. Звідти Росію вигнали після анексії Криму 5 років тому.

Цього літа Макрон вже відкрив двері російській делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Хоча Москва не зупинила своєї агресії проти України. Чи піде він на поступки Москві далі? На думку політолога Євгена Магди, все залежить від того, чи підтримають Францію інші геополітичні гравці.

Поки що ситуація схиляється не на нашу користь. Наразі ідею повернення Москви до Великої вісімки підтримав президент США Дональд Трамп. Давно виступає на боці Москви Італія. Зараз Рим переживає політичну кризу, в результаті якої до влади в країні може прийти ще більш проросійська партія.

Якщо парламенту в Італії не вдасться сформувати нову коаліцію, то в країні будуть перевибори. За опитуваннями, більше третини голосів отримує союз правих політиків – скандального міністра внутрішніх справ, ультраправого друга Путіна Матео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі. І це притому, що італійські ЗМІ оприлюднили докази фінансування партії Сальвіні Кремлем.

Тверді у своїх позиціях щодо Росії Канада, Британія та Німеччина. Вони проти повернення Москви до Великої вісімки.

Чи повернуть Росію до G8

Кремль тим часом знову розігрує карту українських полонених. ЗМІ пишуть про ймовірність повернення до України моряків, затриманих торік в Керченській протоці. Про прогрес натякнув і Володимир Путін. В Українському МЗС підтвердили, що йдуть переговори про звільнення полонених в обмін на повернення Москви до Великої вісімки. Але, можливо, це блеф. Подібні заяви лунали також тоді, коли повертали російську делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Більше того, колишній представник України у політичній підгрупі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний переконаний: невдовзі з Росії можуть зняти більшість санкцій. Без поступок щодо Криму і Донбасу.

Після повідомлень про можливе повернення Росії до Великої вісімки, український президент провів кілька телефонних переговорів із західними союзниками. Керівники Британії, Канади та ЄС запевнили його у підтримці. Найближчими тижнями український та російський президенти можуть зустрітись віч-на-віч – вперше після обрання Зеленського президентом. Нові переговори в нормандському форматі анонсував президент Франції. Цих зустрічей не було вже три роки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не бачить можливості для повернення Росії до Великої вісімки.