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Факты / Мир

Американские сенаторы призывают не возвращать Россию в G7

Сенаторы-демократы США не согласны с идеей возвращения России в группу G7.

Саммит G7

Сенаторы-демократы США написали письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором выразили свою позицию касательно предложения о возвращении России в Большую семерку.

По их мнению, сейчас рано говорить о возвращении РФ в G7, которая служит экономическим советом демократий.

– Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с G7, – говорится в сообщении.

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Сенаторы считают, что российское правительство пока не показало готовность “вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами”.

К слову, президенту США Дональду Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7 в качестве гостя.

Источник: Chuck Schumer

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