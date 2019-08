Бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал президенту Дональду Трампу пригласить Украину на следующий саммит G7.

Dear @realDonaldTrump,

How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It’s a vibrant democracy that’s fighting to survive as a sovereign state. While you’re at it, why don’t you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 26 августа 2019 г.