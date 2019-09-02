Экстравагантный гость саммита G7. С деревянным диском в губе и в национальной одежде амазонских индейцев.

Глава коренного населения Бразилии – вождь племени Каяпо приехал во французский Биаритц, чтобы призвать лидеров Большой семерки помочь обуздать массовые пожары в лесах Амазонии, которые называют легкими планеты.

В международном клубе G7 договорились выделить 20 млн долларов на ликвидацию катастрофы, а известный актер и защитник природы Леонардо Ди Каприо лично дал 5 млн зеленых.

Горячее от пожаров не только на континенте, но и в дипломатических отношениях. Макрон заявил, что бразильский президент ненадлежащим образом относится к экологической катастрофе, в ответ Болсонару обвинил главу Франции в колониальных замашках и отказался от финансовой помощи.

Дошло даже до личных оскорблений

Сообщение пользователя Facebook, который сравнил жен французского и бразильского президентов и написал: теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару.

Пока президенты выясняли отношения, во время саммита многих шокировало другое: Путина хотят вернуть в клуб либеральных демократий мира, из которого его выгнали после аннексии Крыма. О намерении пригласить Москву и вернуться к формату Большой восьмерки заговорил Дональд Трамп.

По информации британской газеты Guardian, Трампа поддержал друг Кремля итальянский премьер Джузеппе Конте, глава японского правительства Синдзьо Абэ, вроде воздержался, но все остальные участники семерки были против. Меркель, Макрон, Трюдо и Джонсон сошлись в том, что Москва Крым не вернула, войну на Донбассе не закончила и, очевидно, отравила Скрипалей в Британии, поэтому оснований для возврата нет.

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В то же время глава Еврокомиссии Туск предложил на следующий саммит G7, который пройдет в США, пригласить Украину. В качестве гостя.

Однако некоторые страны готовы пойти на не радикальное. Теплый прием Путина Макроном, заявления Трампа. Похоже, некоторые лидеры предпочитают вернуться к нормальным отношениям с Россией без изменения внешнеполитического поведения Кремля. Действительно ли это так? Отчасти ответить на этот вопрос может следующая встреча лидеров Нормандской четверки, которую анонсировал Макрон во время саммита Большой семерки.

Но лидеры просто так не собираются. Очевидно, у Берлина, Киева, Парижа и Москвы появился определенный план действий, который надо утвердить на высшем уровне. Однако эксперты все чаще говорят о возможной ловушке, которую готовят Зеленскому на этой встрече. Выгодным компромиссом для всех сторон, кроме украинской, может стать закрепленная в Конституции автономия Донбасса, на которой постоянно настаивает Кремль.

Эксперты не исключают следующий сценарий: Зеленский, как и обещал электорату, подарит быстрый мир. Макрон благодаря урегулированию российско-украинского кризиса усилит свое международное влияние, Меркель уйдет из политики в тоге миротворца, Путин де-юре получит закрепленную в Конституции автономии Донбасса, а де-факто российский анклав в Украине.

Запад снимет российско-украинский конфликт с повестки дня, как якобы урегулированный и можно будет открыто налаживать отношения с Москвой.

Впрочем, это пока только предположения. Как будут развиваться события, очевидно, увидим уже в сентябре. Другими ключевыми темами саммита Большой семерки стали Иранская ядерная программа, торговая война между Китаем и США, и протесты в Гонконге.

Не обошлось и без курьезов. На этот раз романтических. Фотография, на которой жена Трампа Мелания целует канадского премьера Трюдо, а американский президент подавленно опускает глаза, произвела настоящий фурор в соцсетях. Facebook сразу завалили фотожабами, а корреспонденты насмехались над горячим темпераментом Дональда и сравнивали его с Отелло. В сети шутили, что Трамп может начать строительство стены не только с Мексикой, но и с Канадой.

К слову, Зеленский и Туск обсудили результаты саммита G7.