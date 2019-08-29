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Факты / Украина / Политика

Зеленский и Туск обсудили результаты саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Зеленский и Туск обсудили результаты саммита G7

Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Туском об основных результатах саммита G7, который состоялся 24-26 августа в. Биаррице (Французская Республика).

Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к G7.

Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

Читайте: Действия России в Украине не позволяют ей вернуться в G7 – Трюдо

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, сенаторы-демократы США не согласны с идеейвозвращения России в группу G7.

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