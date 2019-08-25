24 августа участники саммита Большой семерки обсудили возвращение России в состав G7.
24 августа в Биарриц (Франция) прошел первый день саммита Большой семерки во время, которого его участники обсудили возвращение России в G7.
Стороны договорились о том, что детали переговоров “никогда не будут раскрыты”.
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Также участники пришли к единому мнению, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.
Напомним, саммит будет проходить в течение трех дней – 24, 25 и 26 августа. Факты ICTV писали, что будут обсуждать участники и чем саммит важен для Украины.
Источник: Kyodo
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