Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скорее “умрет в канаве”, чем будет просить Брюссель вновь отложить Brexit.

Во время выступления в Йоркшире Борис Джонсон заявил, что отсрочка выхода Британии из ЕС бессмысленна.

На вопрос, может ли он гарантировать, что не будет требовать от ЕС отложить Brexit после 31 октября, даже если будет обязан по закону, он ответил:

– Да, я могу. Я предпочитаю умереть в канаве.

Читайте: Джонсона обязали отсрочить Brexit до 2020 года

Он раскритиковал депутатов за принудительную отсрочку, которая, по его словам, будет стоить миллиард фунтов в месяц и абсолютно ничего не даст.

Напомним, 24 июля новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй стал Борис Джонсон.

Источник: Politico