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Краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше “помре у канаві”, ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.

Борис Джонсон

Під час виступу в Йоркширі Борис Джонсон заявив, що відтермінування виходу Британії з ЄС безглузде.

На запитання, чи може він гарантувати, що не буде вимагати від ЄС відкласти Brexit після 31 жовтня, навіть якщо буде зобов’язаний за законом, він відповів:

– Так, я можу. Я вважаю за краще померти у канаві.

Читайте: Джонсона зобов’язали відтермінувати Brexit до 2020 року

Він розкритикував депутатів за примусове відтермінування, яке, за його словами, коштуватиме мільярд фунтів на місяць і абсолютно нічого не дасть.

Нагадаємо, 24 липня новим прем’єр-міністром Великобританії замість Терези Мей став Борис Джонсон.

Джерело: Politico

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