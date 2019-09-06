Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше “помре у канаві”, ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.

Під час виступу в Йоркширі Борис Джонсон заявив, що відтермінування виходу Британії з ЄС безглузде.

На запитання, чи може він гарантувати, що не буде вимагати від ЄС відкласти Brexit після 31 жовтня, навіть якщо буде зобов’язаний за законом, він відповів:

– Так, я можу. Я вважаю за краще померти у канаві.

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Він розкритикував депутатів за примусове відтермінування, яке, за його словами, коштуватиме мільярд фунтів на місяць і абсолютно нічого не дасть.

Нагадаємо, 24 липня новим прем’єр-міністром Великобританії замість Терези Мей став Борис Джонсон.

Джерело: Politico