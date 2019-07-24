Новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй стал Борис Джонсон.

Главой британской Консервативной партии стал экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Королева Елизавета II по традиции назначила лидера Консервативной партии Великобритании главой правительства королевства.

Джонсон получил 66% голосов консерваторов.

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Борис Джонсон заявил, что в случае избрания на пост главы правительства не хочет платить ЕС отступные за выход Британии из Евросоюза, пока не добьется приемлемых условий выхода.

Кто такой Борис Джонсон

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном состоится уже после завершения Brexit.