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Официально: Джонсон стал премьером Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй стал Борис Джонсон.

Официально: Джонсон стал премьером Великобритании

Главой британской Консервативной партии стал экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Королева Елизавета II по традиции назначила лидера Консервативной партии Великобритании главой правительства королевства.

Джонсон получил 66% голосов консерваторов.

Читайте: Борис Джонсон: с какими проблемами столкнется премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон заявил, что в случае избрания на пост главы правительства не хочет платить ЕС отступные за выход Британии из Евросоюза, пока не добьется приемлемых условий выхода.

Кто такой Борис Джонсон

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном состоится уже после завершения Brexit.

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