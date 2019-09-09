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Великобритания официально отложила Brexit

В Британии вступил в силу закон, который блокирует Brexit без соглашения 31 октября.

Великобритания официально отложила Brexit

В Британии вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который помешает премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Европейского Союза без соглашения 31 октября.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Новый закон, одобренный королевой, предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

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По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скорее “умрет в канаве”, чем будет просить Брюссель вновь отложить Brexit.

Источник: The Guardian

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