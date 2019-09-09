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Британія офіційно відтермінувала Brexit

У Британії набув чинності закон, що блокує Brexit без угоди 31 жовтня.

Британія офіційно відтермінувала Brexit

У Великій Британії набув чинності схвалений минулого тижня закон, який завадить прем’єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.

Про те, що королева Єлизавета II підписала документ, повідомив спікер палати лордів Норман Фоулер.

Новий закон, схвалений королевою, передбачає, що прем’єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Читайте: Джонсона зобов’язали відтермінувати Brexit до 2020 року

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше “помре у канаві”, ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.

Джерело: The Guardian

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