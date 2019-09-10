Президент США Дональд Трамп заявил, что увольняет своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Причины этого решения пока неизвестны.

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности.

– Я проинформировал Джона Болтона прошлой ночью, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я сильно не согласен со многими его предложениями, как и многие в Администрации, —написал Трамп.

Американский лидер предложил Болтону подать в отставку, что тот и сделал утром во вторник. Трамп пообещал назвать имя нового советника на следующей неделе.

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I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Напомним, президент США Дональд Трамп мог бы присоединится к переговорам в нормандском формате в случае необходимости.