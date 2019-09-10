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Трамп уволил Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что увольняет своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Причины этого решения пока неизвестны.

джон болтон

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности.

– Я проинформировал Джона Болтона прошлой ночью, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я сильно не согласен со многими его предложениями, как и многие в Администрации, —написал Трамп.

Американский лидер предложил Болтону подать в отставку, что тот и сделал утром во вторник. Трамп пообещал назвать имя нового советника на следующей неделе.

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Напомним, президент США Дональд Трамп мог бы присоединится к переговорам в нормандском формате в случае необходимости.

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