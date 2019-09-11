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Факты / Мир

Следователи Нидерландов признали Цемаха подозреваемым по делу MH17

В Нидерландах следственная группа переквалифицировала статус фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха со свидетеля в подозреваемые.

Следователи Нидерландов признали Цемаха подозреваемым по делу MH17

Международная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, где говорится о том, что Владимир Цемах теперь проходит в качестве одного из подозреваемых по делу о сбивании малайзийского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом.

Депутат от Европарламента Кати Пири также добавила, что требование России обменять Цемаха указывает на то, что она признает свою вину в катастрофе.

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Кроме того, Кати Пири заявила о мизерных шансах допросить Владимира Цемаха.

Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе удастся допросить Цемаха. Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны, – отметила евродепутат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что нидерландские следователи допросили Цемаха перед обменом.

Источник: Deutsche Welle

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